哈萨克斯坦坚戈兑利比里亚元

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LRD
1 KZT兑LRD过去 30 天过去 90 天
0.40670.4123
0.39140.3914
一般0.40010.4051
更改-1.83%-3.18%
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1 KZT 兑 LRD 统计信息

过去 30 天，KZT 兑 LRD 的表现如下：30 天高点为 0.4067，30 天低点为 0.3914。这意味着 30 天平均值为 0.4001。KZT 兑 LRD 的变化为 -1.83。

过去 90 天，KZT 兑 LRD 的表现如下：90 天高点为 0.4123，90 天低点为 0.3914。这意味着 90 天平均值为 0.4051。KZT 兑 LRD 的变化为 -3.18。

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 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.3831.31617.6250.9240.771.6591.503
1 CAD0.72310.95112.740.6680.5571.1991.086
1 SGD0.761.052113.3980.7030.5851.2611.142
1 ZAR0.0570.0780.07510.0520.0440.0940.085

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哈萨克斯坦坚戈/利比里亚元汇率
1 KZT0.39871 LRD
5 KZT1.99356 LRD
10 KZT3.98711 LRD
20 KZT7.97422 LRD
50 KZT19.93555 LRD
100 KZT39.87110 LRD
250 KZT99.67775 LRD
500 KZT199.35550 LRD
1000 KZT398.71100 LRD
2000 KZT797.42200 LRD
5000 KZT1,993.55500 LRD
10000 KZT3,987.11000 LRD
利比里亚元/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 LRD2.50809 KZT
5 LRD12.54045 KZT
10 LRD25.08090 KZT
20 LRD50.16180 KZT
50 LRD125.40450 KZT
100 LRD250.80900 KZT
250 LRD627.02250 KZT
500 LRD1,254.04500 KZT
1000 LRD2,508.09000 KZT
2000 LRD5,016.18000 KZT
5000 LRD12,540.45000 KZT
10000 LRD25,080.90000 KZT