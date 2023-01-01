10 哈萨克斯坦坚戈兑to Isle of Man pounds

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哈萨克斯坦坚戈/马恩岛镑汇率
1 KZT0.00172 IMP
5 KZT0.00858 IMP
10 KZT0.01715 IMP
20 KZT0.03431 IMP
50 KZT0.08577 IMP
100 KZT0.17154 IMP
250 KZT0.42884 IMP
500 KZT0.85768 IMP
1000 KZT1.71536 IMP
2000 KZT3.43072 IMP
5000 KZT8.57680 IMP
10000 KZT17.15360 IMP
马恩岛镑/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 IMP582.96700 KZT
5 IMP2914.83500 KZT
10 IMP5829.67000 KZT
20 IMP11659.34000 KZT
50 IMP29148.35000 KZT
100 IMP58296.70000 KZT
250 IMP145741.75000 KZT
500 IMP291483.50000 KZT
1000 IMP582967.00000 KZT
2000 IMP1165934.00000 KZT
5000 IMP2914835.00000 KZT
10000 IMP5829670.00000 KZT