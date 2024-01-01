10 科摩罗法郎兑冰岛克朗

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KMF 兑 ISK 换算表

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ISK
1 KMF兑ISK过去 30 天过去 90 天
0.30910.3120
0.30180.3018
一般0.30450.3071
更改-1.96%-0.40%
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1 KMF 兑 ISK 统计信息

过去 30 天，KMF 兑 ISK 的表现如下：30 天高点为 0.3091，30 天低点为 0.3018。这意味着 30 天平均值为 0.3045。KMF 兑 ISK 的变化为 -1.96。

过去 90 天，KMF 兑 ISK 的表现如下：90 天高点为 0.3120，90 天低点为 0.3018。这意味着 90 天平均值为 0.3071。KMF 兑 ISK 的变化为 -0.40。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08190.9241.4961.6250.93721.625
1 GBP1.211.298109.1451.7961.9511.12425.959
1 USD0.9250.77184.0871.3841.5030.86619.999
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.238

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科摩罗法郎/冰岛克朗汇率
1 KMF0.30304 ISK
5 KMF1.51519 ISK
10 KMF3.03037 ISK
20 KMF6.06074 ISK
50 KMF15.15185 ISK
100 KMF30.30370 ISK
250 KMF75.75925 ISK
500 KMF151.51850 ISK
1000 KMF303.03700 ISK
2000 KMF606.07400 ISK
5000 KMF1,515.18500 ISK
10000 KMF3,030.37000 ISK
冰岛克朗/科摩罗法郎汇率
1 ISK3.29993 KMF
5 ISK16.49965 KMF
10 ISK32.99930 KMF
20 ISK65.99860 KMF
50 ISK164.99650 KMF
100 ISK329.99300 KMF
250 ISK824.98250 KMF
500 ISK1,649.96500 KMF
1000 ISK3,299.93000 KMF
2000 ISK6,599.86000 KMF
5000 ISK16,499.65000 KMF
10000 ISK32,999.30000 KMF