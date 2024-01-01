吉尔吉斯斯坦索姆兑直布罗陀镑

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Лв1.000 KGS = £0.009009 GIP

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GIP
1 KGS兑GIP过去 30 天过去 90 天
0.00910.0093
0.00880.0088
一般0.00900.0090
更改1.01%-1.10%
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1 KGS 兑 GIP 统计信息

过去 30 天，KGS 兑 GIP 的表现如下：30 天高点为 0.0091，30 天低点为 0.0088。这意味着 30 天平均值为 0.0090。KGS 兑 GIP 的变化为 1.01。

过去 90 天，KGS 兑 GIP 的表现如下：90 天高点为 0.0093，90 天低点为 0.0088。这意味着 90 天平均值为 0.0090。KGS 兑 GIP 的变化为 -1.10。

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热门货币

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.771.3841.5010.92384.0753.6730.865
1 GBP1.29911.7991.951.2109.2434.7721.124
1 CAD0.7220.55611.0840.66760.7332.6530.625
1 AUD0.6660.5130.92210.61556.0242.4470.577

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如何将吉尔吉斯斯坦索姆兑换成直布罗陀镑

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  • 3

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