10,000 牙买加元兑匈牙利福林

按实际汇率将 JMD 换算成 HUF

10,000 jmd
23,731 huf

J$1.000 JMD = Ft2.373 HUF

16:38 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8591.06989.0781.4661.6470.97718.303
1 GBP1.16411.244103.6641.7061.9161.13721.3
1 USD0.9360.804183.3481.3721.5410.91417.126
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.205

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将牙买加元兑换成匈牙利福林

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择JMD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HUF作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示JMD兑HUF的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 牙买加元

JMD兑USD

JMD兑JPY

JMD兑AUD

JMD兑SGD

JMD兑EUR

JMD兑ZAR

JMD兑GBP

JMD兑CAD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
牙买加元/匈牙利福林汇率
1 JMD2.37309 HUF
5 JMD11.86545 HUF
10 JMD23.73090 HUF
20 JMD47.46180 HUF
50 JMD118.65450 HUF
100 JMD237.30900 HUF
250 JMD593.27250 HUF
500 JMD1,186.54500 HUF
1000 JMD2,373.09000 HUF
2000 JMD4,746.18000 HUF
5000 JMD11,865.45000 HUF
10000 JMD23,730.90000 HUF
匈牙利福林/牙买加元汇率
2000 HUF842.78200 JMD
5000 HUF2,106.95500 JMD
10000 HUF4,213.91000 JMD
15000 HUF6,320.86500 JMD
20000 HUF8,427.82000 JMD
30000 HUF12,641.73000 JMD
40000 HUF16,855.64000 JMD
50000 HUF21,069.55000 JMD
60000 HUF25,283.46000 JMD
100000 HUF42,139.10000 JMD
150000 HUF63,208.65000 JMD
200000 HUF84,278.20000 JMD