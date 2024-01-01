5 牙买加元兑加纳塞地

按实际汇率将 JMD 换算成 GHS

5 jmd
0.42 ghs

J$1.000 JMD = GH¢0.08419 GHS

16:26 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1155.1151.5411.3620.93619.2320.8041.372
1 JPY0.00610.010.0090.0060.1240.0050.009
1 AUD0.649100.65410.8840.60712.480.5220.89
1 SGD0.734113.8711.13110.68714.1190.591.007

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将牙买加元兑换成加纳塞地

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择JMD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GHS作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示JMD兑GHS的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 牙买加元

JMD兑USD

JMD兑JPY

JMD兑AUD

JMD兑SGD

JMD兑EUR

JMD兑ZAR

JMD兑GBP

JMD兑CAD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
牙买加元/加纳塞地汇率
1 JMD0.08419 GHS
5 JMD0.42096 GHS
10 JMD0.84192 GHS
20 JMD1.68383 GHS
50 JMD4.20959 GHS
100 JMD8.41917 GHS
250 JMD21.04793 GHS
500 JMD42.09585 GHS
1000 JMD84.19170 GHS
2000 JMD168.38340 GHS
5000 JMD420.95850 GHS
10000 JMD841.91700 GHS
加纳塞地/牙买加元汇率
1 GHS11.87770 JMD
5 GHS59.38850 JMD
10 GHS118.77700 JMD
20 GHS237.55400 JMD
50 GHS593.88500 JMD
100 GHS1,187.77000 JMD
250 GHS2,969.42500 JMD
500 GHS5,938.85000 JMD
1000 GHS11,877.70000 JMD
2000 GHS23,755.40000 JMD
5000 GHS59,388.50000 JMD
10000 GHS118,777.00000 JMD