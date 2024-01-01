50 冰岛克朗兑文莱元

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冰岛克朗/文莱元汇率
1 ISK0.00968 BND
5 ISK0.04839 BND
10 ISK0.09679 BND
20 ISK0.19357 BND
50 ISK0.48393 BND
100 ISK0.96786 BND
250 ISK2.41966 BND
500 ISK4.83931 BND
1000 ISK9.67862 BND
2000 ISK19.35724 BND
5000 ISK48.39310 BND
10000 ISK96.78620 BND
文莱元/冰岛克朗汇率
1 BND103.32000 ISK
5 BND516.60000 ISK
10 BND1,033.20000 ISK
20 BND2,066.40000 ISK
50 BND5,166.00000 ISK
100 BND10,332.00000 ISK
250 BND25,830.00000 ISK
500 BND51,660.00000 ISK
1000 BND103,320.00000 ISK
2000 BND206,640.00000 ISK
5000 BND516,600.00000 ISK
10000 BND1,033,200.00000 ISK