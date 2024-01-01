1 马恩岛镑兑博茨瓦纳普拉

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马恩岛镑/博茨瓦纳普拉汇率
1 IMP17.30440 BWP
5 IMP86.52200 BWP
10 IMP173.04400 BWP
20 IMP346.08800 BWP
50 IMP865.22000 BWP
100 IMP1,730.44000 BWP
250 IMP4,326.10000 BWP
500 IMP8,652.20000 BWP
1000 IMP17,304.40000 BWP
2000 IMP34,608.80000 BWP
5000 IMP86,522.00000 BWP
10000 IMP173,044.00000 BWP
博茨瓦纳普拉/马恩岛镑汇率
1 BWP0.05779 IMP
5 BWP0.28894 IMP
10 BWP0.57789 IMP
20 BWP1.15578 IMP
50 BWP2.88945 IMP
100 BWP5.77889 IMP
250 BWP14.44723 IMP
500 BWP28.89445 IMP
1000 BWP57.78890 IMP
2000 BWP115.57780 IMP
5000 BWP288.94450 IMP
10000 BWP577.88900 IMP