10,000 以色列新谢克尔兑埃塞俄比亚比尔
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|1 ILS兑ETB
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|26.2582
|26.2582
|低
|15.4362
|15.2636
|一般
|17.5694
|16.1570
|更改
|67.17%
|69.28%
|查看完整历史记录
1 ILS 兑 ETB 统计信息
过去 30 天，ILS 兑 ETB 的表现如下：30 天高点为 26.2582，30 天低点为 15.4362。这意味着 30 天平均值为 17.5694。ILS 兑 ETB 的变化为 67.17。
过去 90 天，ILS 兑 ETB 的表现如下：90 天高点为 26.2582，90 天低点为 15.2636。这意味着 90 天平均值为 16.1570。ILS 兑 ETB 的变化为 69.28。
如何将以色列新谢克尔兑换成埃塞俄比亚比尔
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择ILS作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择ETB作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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