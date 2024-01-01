5,000 以色列新谢克尔兑阿尔及利亚第纳尔

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1 ILS兑DZD过去 30 天过去 90 天
37.275137.2751
35.110135.1101
一般36.393936.2562
更改-2.59%-1.83%
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1 ILS 兑 DZD 统计信息

过去 30 天，ILS 兑 DZD 的表现如下：30 天高点为 37.2751，30 天低点为 35.1101。这意味着 30 天平均值为 36.3939。ILS 兑 DZD 的变化为 -2.59。

过去 90 天，ILS 兑 DZD 的表现如下：90 天高点为 37.2751，90 天低点为 35.1101。这意味着 90 天平均值为 36.2562。ILS 兑 DZD 的变化为 -1.83。

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1 EUR10.8571.09191.6241.4991.6590.94520.866
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以色列新谢克尔/阿尔及利亚第纳尔汇率
1 ILS35.52560 DZD
5 ILS177.62800 DZD
10 ILS355.25600 DZD
20 ILS710.51200 DZD
50 ILS1,776.28000 DZD
100 ILS3,552.56000 DZD
250 ILS8,881.40000 DZD
500 ILS17,762.80000 DZD
1000 ILS35,525.60000 DZD
2000 ILS71,051.20000 DZD
5000 ILS177,628.00000 DZD
10000 ILS355,256.00000 DZD
阿尔及利亚第纳尔/以色列新谢克尔汇率
1 DZD0.02815 ILS
5 DZD0.14074 ILS
10 DZD0.28149 ILS
20 DZD0.56297 ILS
50 DZD1.40744 ILS
100 DZD2.81487 ILS
250 DZD7.03717 ILS
500 DZD14.07435 ILS
1000 DZD28.14870 ILS
2000 DZD56.29740 ILS
5000 DZD140.74350 ILS
10000 DZD281.48700 ILS