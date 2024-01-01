20,000 匈牙利福林兑尼加拉瓜科多巴

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1 HUF兑NIO过去 30 天过去 90 天
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0.10030.0990
一般0.10190.1017
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1 HUF 兑 NIO 统计信息

过去 30 天，HUF 兑 NIO 的表现如下：30 天高点为 0.1031，30 天低点为 0.1003。这意味着 30 天平均值为 0.1019。HUF 兑 NIO 的变化为 0.17。

过去 90 天，HUF 兑 NIO 的表现如下：90 天高点为 0.1041，90 天低点为 0.0990。这意味着 90 天平均值为 0.1017。HUF 兑 NIO 的变化为 -0.95。

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1 USD10.9150.7891.3751.32518.41283.9571.527
1 EUR1.09310.8621.5021.44820.12291.7521.669
1 GBP1.2671.1611.7421.67923.335106.4021.935
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匈牙利福林/尼加拉瓜科多巴汇率
2000 HUF202.71800 NIO
5000 HUF506.79500 NIO
10000 HUF1,013.59000 NIO
15000 HUF1,520.38500 NIO
20000 HUF2,027.18000 NIO
30000 HUF3,040.77000 NIO
40000 HUF4,054.36000 NIO
50000 HUF5,067.95000 NIO
60000 HUF6,081.54000 NIO
100000 HUF10,135.90000 NIO
150000 HUF15,203.85000 NIO
200000 HUF20,271.80000 NIO
尼加拉瓜科多巴/匈牙利福林汇率
1 NIO9.86592 HUF
5 NIO49.32960 HUF
10 NIO98.65920 HUF
20 NIO197.31840 HUF
50 NIO493.29600 HUF
100 NIO986.59200 HUF
250 NIO2,466.48000 HUF
500 NIO4,932.96000 HUF
1000 NIO9,865.92000 HUF
2000 NIO19,731.84000 HUF
5000 NIO49,329.60000 HUF
10000 NIO98,659.20000 HUF