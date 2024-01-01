150,000 匈牙利福林兑吉尔吉斯斯坦索姆

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1 HUF兑KGS过去 30 天过去 90 天
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0.22950.2295
一般0.23500.2391
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1 HUF 兑 KGS 统计信息

过去 30 天，HUF 兑 KGS 的表现如下：30 天高点为 0.2396，30 天低点为 0.2295。这意味着 30 天平均值为 0.2350。HUF 兑 KGS 的变化为 -1.41。

过去 90 天，HUF 兑 KGS 的表现如下：90 天高点为 0.2493，90 天低点为 0.2295。这意味着 90 天平均值为 0.2391。HUF 兑 KGS 的变化为 -5.47。

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1 USD10.9150.7881.3741.32418.41183.9621.525
1 EUR1.09310.8611.5021.44820.12891.7911.667
1 GBP1.2691.16111.7441.68123.369106.5691.936
1 CAD0.7280.6660.57410.96413.40361.1231.11

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匈牙利福林/吉尔吉斯斯坦索姆汇率
2000 HUF465.66800 KGS
5000 HUF1,164.17000 KGS
10000 HUF2,328.34000 KGS
15000 HUF3,492.51000 KGS
20000 HUF4,656.68000 KGS
30000 HUF6,985.02000 KGS
40000 HUF9,313.36000 KGS
50000 HUF11,641.70000 KGS
60000 HUF13,970.04000 KGS
100000 HUF23,283.40000 KGS
150000 HUF34,925.10000 KGS
200000 HUF46,566.80000 KGS
吉尔吉斯斯坦索姆/匈牙利福林汇率
1 KGS4.29490 HUF
5 KGS21.47450 HUF
10 KGS42.94900 HUF
20 KGS85.89800 HUF
50 KGS214.74500 HUF
100 KGS429.49000 HUF
250 KGS1,073.72500 HUF
500 KGS2,147.45000 HUF
1000 KGS4,294.90000 HUF
2000 KGS8,589.80000 HUF
5000 KGS21,474.50000 HUF
10000 KGS42,949.00000 HUF