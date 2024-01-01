海地古德兑苏里南元

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1 HTG兑SRD过去 30 天过去 90 天
0.22930.2485
0.21890.2189
一般0.22330.2341
更改-4.13%-11.54%
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1 HTG 兑 SRD 统计信息

过去 30 天，HTG 兑 SRD 的表现如下：30 天高点为 0.2293，30 天低点为 0.2189。这意味着 30 天平均值为 0.2233。HTG 兑 SRD 的变化为 -4.13。

过去 90 天，HTG 兑 SRD 的表现如下：90 天高点为 0.2485，90 天低点为 0.2189。这意味着 90 天平均值为 0.2341。HTG 兑 SRD 的变化为 -11.54。

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