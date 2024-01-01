克罗地亚库纳兑马拉维克瓦查

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1,000 hrk
246,844 mwk

kn1.000 HRK = MK246.8 MWK

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1 HRK兑MWK过去 30 天过去 90 天
247.1290247.1290
245.9810245.6950
一般246.6217246.4619
更改0.27%0.16%
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1 HRK 兑 MWK 统计信息

过去 30 天，HRK 兑 MWK 的表现如下：30 天高点为 247.1290，30 天低点为 245.9810。这意味着 30 天平均值为 246.6217。HRK 兑 MWK 的变化为 0.27。

过去 90 天，HRK 兑 MWK 的表现如下：90 天高点为 247.1290，90 天低点为 245.6950。这意味着 90 天平均值为 246.4619。HRK 兑 MWK 的变化为 0.16。

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