50 克罗地亚库纳兑哈萨克斯坦坚戈
按实际汇率将 HRK 换算成 KZT
我们无法在这些货币间进行汇款
我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。
|1 HRK兑KZT
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|68.3736
|68.3736
|低
|67.4100
|62.6683
|一般
|67.7144
|65.7102
|更改
|-0.51%
|8.54%
|查看完整历史记录
1 HRK 兑 KZT 统计信息
过去 30 天，HRK 兑 KZT 的表现如下：30 天高点为 68.3736，30 天低点为 67.4100。这意味着 30 天平均值为 67.7144。HRK 兑 KZT 的变化为 -0.51。
过去 90 天，HRK 兑 KZT 的表现如下：90 天高点为 68.3736，90 天低点为 62.6683。这意味着 90 天平均值为 65.7102。HRK 兑 KZT 的变化为 8.54。
如何将克罗地亚库纳兑换成哈萨克斯坦坚戈
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择HRK作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KZT作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示HRK兑KZT的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
您是否在向银行支付过高的费用？
将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。