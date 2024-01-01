100 洪都拉斯伦皮拉兑坦桑尼亚先令

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1 HNL兑TZS过去 30 天过去 90 天
108.9640108.9640
106.8380104.5960
一般108.0004106.3107
更改1.66%3.84%
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1 HNL 兑 TZS 统计信息

过去 30 天，HNL 兑 TZS 的表现如下：30 天高点为 108.9640，30 天低点为 106.8380。这意味着 30 天平均值为 108.0004。HNL 兑 TZS 的变化为 1.66。

过去 90 天，HNL 兑 TZS 的表现如下：90 天高点为 108.9640，90 天低点为 104.5960。这意味着 90 天平均值为 106.3107。HNL 兑 TZS 的变化为 3.84。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8611.09391.7591.5011.6660.94121.072
1 GBP1.16111.27106.571.7431.9351.09224.473
1 USD0.9150.787183.9171.3731.5240.8619.271
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

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洪都拉斯伦皮拉/坦桑尼亚先令汇率
1 HNL108.61300 TZS
5 HNL543.06500 TZS
10 HNL1,086.13000 TZS
20 HNL2,172.26000 TZS
50 HNL5,430.65000 TZS
100 HNL10,861.30000 TZS
250 HNL27,153.25000 TZS
500 HNL54,306.50000 TZS
1000 HNL108,613.00000 TZS
2000 HNL217,226.00000 TZS
5000 HNL543,065.00000 TZS
10000 HNL1,086,130.00000 TZS
坦桑尼亚先令/洪都拉斯伦皮拉汇率
1 TZS0.00921 HNL
5 TZS0.04603 HNL
10 TZS0.09207 HNL
20 TZS0.18414 HNL
50 TZS0.46035 HNL
100 TZS0.92070 HNL
250 TZS2.30174 HNL
500 TZS4.60349 HNL
1000 TZS9.20697 HNL
2000 TZS18.41394 HNL
5000 TZS46.03485 HNL
10000 TZS92.06970 HNL