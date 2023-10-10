1000 英镑兑哥斯达黎加克朗

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1GBP1.1570711.22365101.8691.664841.913751.1103822.2918
1USD0.945550.817227183.25031.360551.563970.907318.2175
1INR0.01135830.009816510.01201210.01634290.01878630.01089850.218828

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plane
英镑/哥斯达黎加科朗汇率
1 GBP654.75700 CRC
5 GBP3273.78500 CRC
10 GBP6547.57000 CRC
20 GBP13095.14000 CRC
50 GBP32737.85000 CRC
100 GBP65475.70000 CRC
250 GBP163689.25000 CRC
500 GBP327378.50000 CRC
1000 GBP654757.00000 CRC
2000 GBP1309514.00000 CRC
5000 GBP3273785.00000 CRC
10000 GBP6547570.00000 CRC
哥斯达黎加科朗/英镑汇率
1 CRC0.00153 GBP
5 CRC0.00764 GBP
10 CRC0.01527 GBP
20 CRC0.03055 GBP
50 CRC0.07636 GBP
100 CRC0.15273 GBP
250 CRC0.38182 GBP
500 CRC0.76364 GBP
1000 CRC1.52728 GBP
2000 CRC3.05456 GBP
5000 CRC7.63640 GBP
10000 CRC15.27280 GBP