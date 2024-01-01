20 福克兰群岛镑兑墨西哥比索

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£1.000 FKP = Mex$26.06 MXN

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MXN
1 FKP兑MXN过去 30 天过去 90 天
26.349326.3493
25.185323.4356
一般25.741625.2355
更改0.75%11.20%
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1 FKP 兑 MXN 统计信息

过去 30 天，FKP 兑 MXN 的表现如下：30 天高点为 26.3493，30 天低点为 25.1853。这意味着 30 天平均值为 25.7416。FKP 兑 MXN 的变化为 0.75。

过去 90 天，FKP 兑 MXN 的表现如下：90 天高点为 26.3493，90 天低点为 23.4356。这意味着 90 天平均值为 25.2355。FKP 兑 MXN 的变化为 11.20。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08691.2871.51.6220.93821.713
1 GBP1.211.303109.5631.8011.9461.12526.06
1 USD0.9210.767184.0691.3821.4930.86319.996
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.238

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福克兰群岛镑/墨西哥比索汇率
1 FKP26.05970 MXN
5 FKP130.29850 MXN
10 FKP260.59700 MXN
20 FKP521.19400 MXN
50 FKP1,302.98500 MXN
100 FKP2,605.97000 MXN
250 FKP6,514.92500 MXN
500 FKP13,029.85000 MXN
1000 FKP26,059.70000 MXN
2000 FKP52,119.40000 MXN
5000 FKP130,298.50000 MXN
10000 FKP260,597.00000 MXN
墨西哥比索/福克兰群岛镑汇率
1 MXN0.03837 FKP
5 MXN0.19187 FKP
10 MXN0.38374 FKP
20 MXN0.76747 FKP
50 MXN1.91868 FKP
100 MXN3.83735 FKP
250 MXN9.59338 FKP
500 MXN19.18675 FKP
1000 MXN38.37350 FKP
2000 MXN76.74700 FKP
5000 MXN191.86750 FKP
10000 MXN383.73500 FKP