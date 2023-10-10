2000 欧元兑文莱元

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1GBP1.1570111.2217101.7191.66311.9111.1074922.3527
1USD0.947150.818532183.261.36131.564210.906618.2964
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欧元/文莱元汇率
1 EUR1.44357 BND
5 EUR7.21785 BND
10 EUR14.43570 BND
20 EUR28.87140 BND
50 EUR72.17850 BND
100 EUR144.35700 BND
250 EUR360.89250 BND
500 EUR721.78500 BND
1000 EUR1443.57000 BND
2000 EUR2887.14000 BND
5000 EUR7217.85000 BND
10000 EUR14435.70000 BND
文莱元/欧元汇率
1 BND0.69273 EUR
5 BND3.46363 EUR
10 BND6.92725 EUR
20 BND13.85450 EUR
50 BND34.63625 EUR
100 BND69.27250 EUR
250 BND173.18125 EUR
500 BND346.36250 EUR
1000 BND692.72500 EUR
2000 BND1385.45000 EUR
5000 BND3463.62500 EUR
10000 BND6927.25000 EUR