多米尼加比索兑新西兰元

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NZD
1 DOP兑NZD过去 30 天过去 90 天
0.02750.0287
0.02610.0261
一般0.02690.0273
更改2.69%-3.55%
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1 DOP 兑 NZD 统计信息

过去 30 天，DOP 兑 NZD 的表现如下：30 天高点为 0.0275，30 天低点为 0.0261。这意味着 30 天平均值为 0.0269。DOP 兑 NZD 的变化为 2.69。

过去 90 天，DOP 兑 NZD 的表现如下：90 天高点为 0.0287，90 天低点为 0.0261。这意味着 90 天平均值为 0.0273。DOP 兑 NZD 的变化为 -3.55。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08691.3121.51.620.93921.632
1 GBP1.20111.304109.6481.8011.9451.12825.976
1 USD0.9210.767184.071.3811.4910.86519.916
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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多米尼加比索/新西兰元汇率
1 DOP0.02737 NZD
5 DOP0.13685 NZD
10 DOP0.27371 NZD
20 DOP0.54741 NZD
50 DOP1.36853 NZD
100 DOP2.73705 NZD
250 DOP6.84263 NZD
500 DOP13.68525 NZD
1000 DOP27.37050 NZD
2000 DOP54.74100 NZD
5000 DOP136.85250 NZD
10000 DOP273.70500 NZD
新西兰元/多米尼加比索汇率
1 NZD36.53570 DOP
5 NZD182.67850 DOP
10 NZD365.35700 DOP
20 NZD730.71400 DOP
50 NZD1,826.78500 DOP
100 NZD3,653.57000 DOP
250 NZD9,133.92500 DOP
500 NZD18,267.85000 DOP
1000 NZD36,535.70000 DOP
2000 NZD73,071.40000 DOP
5000 NZD182,678.50000 DOP
10000 NZD365,357.00000 DOP