1000 佛得角埃斯库多兑至格恩西岛镑

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1 GBP1.156611.2698105.8261.725661.917551.1079721.9528
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佛得角埃斯库多/根西岛镑汇率
1 CVE0.00782 GGP
5 CVE0.03909 GGP
10 CVE0.07819 GGP
20 CVE0.15638 GGP
50 CVE0.39095 GGP
100 CVE0.78189 GGP
250 CVE1.95473 GGP
500 CVE3.90947 GGP
1000 CVE7.81894 GGP
2000 CVE15.63788 GGP
5000 CVE39.09470 GGP
10000 CVE78.18940 GGP
根西岛镑/佛得角埃斯库多汇率
1 GGP127.89500 CVE
5 GGP639.47500 CVE
10 GGP1278.95000 CVE
20 GGP2557.90000 CVE
50 GGP6394.75000 CVE
100 GGP12789.50000 CVE
250 GGP31973.75000 CVE
500 GGP63947.50000 CVE
1000 GGP127895.00000 CVE
2000 GGP255790.00000 CVE
5000 GGP639475.00000 CVE
10000 GGP1278950.00000 CVE