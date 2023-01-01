1 哥伦比亚比索兑to Isle of Man pounds

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1 GBP1.156611.2695105.8141.725311.918111.107821.9547
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哥伦比亚比索/马恩岛镑汇率
1 COP0.00020 IMP
5 COP0.00099 IMP
10 COP0.00197 IMP
20 COP0.00395 IMP
50 COP0.00987 IMP
100 COP0.01973 IMP
250 COP0.04933 IMP
500 COP0.09866 IMP
1000 COP0.19731 IMP
2000 COP0.39462 IMP
5000 COP0.98656 IMP
10000 COP1.97312 IMP
马恩岛镑/哥伦比亚比索汇率
1 IMP5068.12000 COP
5 IMP25340.60000 COP
10 IMP50681.20000 COP
20 IMP101362.40000 COP
50 IMP253406.00000 COP
100 IMP506812.00000 COP
250 IMP1267030.00000 COP
500 IMP2534060.00000 COP
1000 IMP5068120.00000 COP
2000 IMP10136240.00000 COP
5000 IMP25340600.00000 COP
10000 IMP50681200.00000 COP