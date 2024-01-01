500 瑞士法郎兑佛得角埃斯库多

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SFr.1.000 CHF = Esc117.8 CVE

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CVE
1 CHF兑CVE过去 30 天过去 90 天
118.2680118.8210
116.3040114.3100
一般117.6260117.2787
更改1.09%3.10%
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1 CHF 兑 CVE 统计信息

过去 30 天，CHF 兑 CVE 的表现如下：30 天高点为 118.2680，30 天低点为 116.3040。这意味着 30 天平均值为 117.6260。CHF 兑 CVE 的变化为 1.09。

过去 90 天，CHF 兑 CVE 的表现如下：90 天高点为 118.8210，90 天低点为 114.3100。这意味着 90 天平均值为 117.2787。CHF 兑 CVE 的变化为 3.10。

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 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.920.76684.0721.381.491149.5351.647
1 EUR1.08710.83391.3561.51.62162.5051.789
1 GBP1.3051.2011109.7221.8011.946195.1582.149
1 INR0.0120.0110.00910.0160.0181.7790.02

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瑞士法郎/佛得角埃斯库多汇率
1 CHF117.84800 CVE
5 CHF589.24000 CVE
10 CHF1,178.48000 CVE
20 CHF2,356.96000 CVE
50 CHF5,892.40000 CVE
100 CHF11,784.80000 CVE
250 CHF29,462.00000 CVE
500 CHF58,924.00000 CVE
1000 CHF117,848.00000 CVE
2000 CHF235,696.00000 CVE
5000 CHF589,240.00000 CVE
10000 CHF1,178,480.00000 CVE
佛得角埃斯库多/瑞士法郎汇率
1 CVE0.00849 CHF
5 CVE0.04243 CHF
10 CVE0.08486 CHF
20 CVE0.16971 CHF
50 CVE0.42428 CHF
100 CVE0.84855 CHF
250 CVE2.12138 CHF
500 CVE4.24277 CHF
1000 CVE8.48553 CHF
2000 CVE16.97106 CHF
5000 CVE42.42765 CHF
10000 CVE84.85530 CHF