2,000 博茨瓦纳普拉兑土耳其里拉

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博茨瓦纳普拉/土耳其里拉汇率
1 BWP2.34201 TRY
5 BWP11.71005 TRY
10 BWP23.42010 TRY
20 BWP46.84020 TRY
50 BWP117.10050 TRY
100 BWP234.20100 TRY
250 BWP585.50250 TRY
500 BWP1,171.00500 TRY
1000 BWP2,342.01000 TRY
2000 BWP4,684.02000 TRY
5000 BWP11,710.05000 TRY
10000 BWP23,420.10000 TRY
土耳其里拉/博茨瓦纳普拉汇率
1 TRY0.42698 BWP
5 TRY2.13492 BWP
10 TRY4.26984 BWP
20 TRY8.53968 BWP
50 TRY21.34920 BWP
100 TRY42.69840 BWP
250 TRY106.74600 BWP
500 TRY213.49200 BWP
1000 TRY426.98400 BWP
2000 TRY853.96800 BWP
5000 TRY2,134.92000 BWP
10000 TRY4,269.84000 BWP