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巴西雷亚尔/圭亚那元汇率
1 BRL40.71230 GYD
5 BRL203.56150 GYD
10 BRL407.12300 GYD
20 BRL814.24600 GYD
50 BRL2,035.61500 GYD
100 BRL4,071.23000 GYD
250 BRL10,178.07500 GYD
500 BRL20,356.15000 GYD
1000 BRL40,712.30000 GYD
2000 BRL81,424.60000 GYD
5000 BRL203,561.50000 GYD
10000 BRL407,123.00000 GYD
圭亚那元/巴西雷亚尔汇率
1 GYD0.02456 BRL
5 GYD0.12281 BRL
10 GYD0.24563 BRL
20 GYD0.49125 BRL
50 GYD1.22813 BRL
100 GYD2.45626 BRL
250 GYD6.14065 BRL
500 GYD12.28130 BRL
1000 GYD24.56260 BRL
2000 GYD49.12520 BRL
5000 GYD122.81300 BRL
10000 GYD245.62600 BRL