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巴西雷亚尔/白俄罗斯卢布汇率
1 BRL0.63860 BYN
5 BRL3.19300 BYN
10 BRL6.38599 BYN
20 BRL12.77198 BYN
50 BRL31.92995 BYN
100 BRL63.85990 BYN
250 BRL159.64975 BYN
500 BRL319.29950 BYN
1000 BRL638.59900 BYN
2000 BRL1,277.19800 BYN
5000 BRL3,192.99500 BYN
10000 BRL6,385.99000 BYN
白俄罗斯卢布/巴西雷亚尔汇率
1 BYN1.56593 BRL
5 BYN7.82965 BRL
10 BYN15.65930 BRL
20 BYN31.31860 BRL
50 BYN78.29650 BRL
100 BYN156.59300 BRL
250 BYN391.48250 BRL
500 BYN782.96500 BRL
1000 BYN1,565.93000 BRL
2000 BYN3,131.86000 BRL
5000 BYN7,829.65000 BRL
10000 BYN15,659.30000 BRL