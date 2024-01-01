5,000 巴西雷亚尔兑安哥拉宽扎

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巴西雷亚尔/安哥拉宽扎汇率
1 BRL164.20700 AOA
5 BRL821.03500 AOA
10 BRL1,642.07000 AOA
20 BRL3,284.14000 AOA
50 BRL8,210.35000 AOA
100 BRL16,420.70000 AOA
250 BRL41,051.75000 AOA
500 BRL82,103.50000 AOA
1000 BRL164,207.00000 AOA
2000 BRL328,414.00000 AOA
5000 BRL821,035.00000 AOA
10000 BRL1,642,070.00000 AOA
安哥拉宽扎/巴西雷亚尔汇率
1 AOA0.00609 BRL
5 AOA0.03045 BRL
10 AOA0.06090 BRL
20 AOA0.12180 BRL
50 AOA0.30449 BRL
100 AOA0.60899 BRL
250 AOA1.52247 BRL
500 AOA3.04495 BRL
1000 AOA6.08989 BRL
2000 AOA12.17978 BRL
5000 AOA30.44945 BRL
10000 AOA60.89890 BRL