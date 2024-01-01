玻利维亚玻利维亚诺兑老挝基普
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|1 BOB兑LAK
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|3,218.2800
|3,218.2800
|低
|3,197.5700
|3,082.0500
|一般
|3,210.2907
|3,161.8012
|更改
|0.41%
|4.18%
|查看完整历史记录
1 BOB 兑 LAK 统计信息
过去 30 天，BOB 兑 LAK 的表现如下：30 天高点为 3,218.2800，30 天低点为 3,197.5700。这意味着 30 天平均值为 3,210.2907。BOB 兑 LAK 的变化为 0.41。
过去 90 天，BOB 兑 LAK 的表现如下：90 天高点为 3,218.2800，90 天低点为 3,082.0500。这意味着 90 天平均值为 3,161.8012。BOB 兑 LAK 的变化为 4.18。
如何将玻利维亚玻利维亚诺兑换成老挝基普
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BOB作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择LAK作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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