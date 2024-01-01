玻利维亚玻利维亚诺兑老挝基普

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3,218.28003,218.2800
3,197.57003,082.0500
一般3,210.29073,161.8012
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1 BOB 兑 LAK 统计信息

过去 30 天，BOB 兑 LAK 的表现如下：30 天高点为 3,218.2800，30 天低点为 3,197.5700。这意味着 30 天平均值为 3,210.2907。BOB 兑 LAK 的变化为 0.41。

过去 90 天，BOB 兑 LAK 的表现如下：90 天高点为 3,218.2800，90 天低点为 3,082.0500。这意味着 90 天平均值为 3,161.8012。BOB 兑 LAK 的变化为 4.18。

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