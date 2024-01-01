50 百慕大元兑不丹努尔特鲁姆

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百慕大元/不丹努尔特鲁姆汇率
1 BMD83.33150 BTN
5 BMD416.65750 BTN
10 BMD833.31500 BTN
20 BMD1,666.63000 BTN
50 BMD4,166.57500 BTN
100 BMD8,333.15000 BTN
250 BMD20,832.87500 BTN
500 BMD41,665.75000 BTN
1000 BMD83,331.50000 BTN
2000 BMD166,663.00000 BTN
5000 BMD416,657.50000 BTN
10000 BMD833,315.00000 BTN
不丹努尔特鲁姆/百慕大元汇率
1 BTN0.01200 BMD
5 BTN0.06000 BMD
10 BTN0.12000 BMD
20 BTN0.24001 BMD
50 BTN0.60002 BMD
100 BTN1.20003 BMD
250 BTN3.00008 BMD
500 BTN6.00015 BMD
1000 BTN12.00030 BMD
2000 BTN24.00060 BMD
5000 BTN60.00150 BMD
10000 BTN120.00300 BMD