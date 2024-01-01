安哥拉宽扎兑澳门元

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MOP
1 AOA兑MOP过去 30 天过去 90 天
0.00880.0091
0.00830.0083
一般0.00860.0088
更改2.30%-3.36%
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1 AOA 兑 MOP 统计信息

过去 30 天，AOA 兑 MOP 的表现如下：30 天高点为 0.0088，30 天低点为 0.0083。这意味着 30 天平均值为 0.0086。AOA 兑 MOP 的变化为 2.30。

过去 90 天，AOA 兑 MOP 的表现如下：90 天高点为 0.0091，90 天低点为 0.0083。这意味着 90 天平均值为 0.0088。AOA 兑 MOP 的变化为 -3.36。

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1 USD10.921.381.4881.30917.58684.0570.766
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