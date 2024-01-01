2,000 荷属安的列斯盾兑新西兰元

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NZD
1 ANG兑NZD过去 30 天过去 90 天
0.92300.9508
0.87950.8795
一般0.90380.9127
更改2.76%-1.94%
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1 ANG 兑 NZD 统计信息

过去 30 天，ANG 兑 NZD 的表现如下：30 天高点为 0.9230，30 天低点为 0.8795。这意味着 30 天平均值为 0.9038。ANG 兑 NZD 的变化为 2.76。

过去 90 天，ANG 兑 NZD 的表现如下：90 天高点为 0.9508，90 天低点为 0.8795。这意味着 90 天平均值为 0.9127。ANG 兑 NZD 的变化为 -1.94。

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热门货币

 USDEURGBPNZDSGDZARCADINR
1 USD10.920.7671.6471.31117.6081.38184.072
1 EUR1.08710.8331.791.42419.1321.50191.353
1 GBP1.3051.20112.1491.7122.971.802109.676
1 NZD0.6070.5590.46510.79610.690.83851.04

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荷属安的列斯盾/新西兰元汇率
1 ANG0.92021 NZD
5 ANG4.60105 NZD
10 ANG9.20210 NZD
20 ANG18.40420 NZD
50 ANG46.01050 NZD
100 ANG92.02100 NZD
250 ANG230.05250 NZD
500 ANG460.10500 NZD
1000 ANG920.21000 NZD
2000 ANG1,840.42000 NZD
5000 ANG4,601.05000 NZD
10000 ANG9,202.10000 NZD
新西兰元/荷属安的列斯盾汇率
1 NZD1.08671 ANG
5 NZD5.43355 ANG
10 NZD10.86710 ANG
20 NZD21.73420 ANG
50 NZD54.33550 ANG
100 NZD108.67100 ANG
250 NZD271.67750 ANG
500 NZD543.35500 ANG
1000 NZD1,086.71000 ANG
2000 NZD2,173.42000 ANG
5000 NZD5,433.55000 ANG
10000 NZD10,867.10000 ANG