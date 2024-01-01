1 亚美尼亚德拉姆兑尼日利亚奈拉
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AMD 兑 NGN 换算表
1 AMD = 4.35208 NGN
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NGN
|1 AMD兑NGN
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|4.3561
|4.3561
|低
|4.2692
|4.0421
|一般
|4.3155
|4.2021
|更改
|1.90%
|4.62%
|查看完整历史记录
1 AMD 兑 NGN 统计信息
过去 30 天，AMD 兑 NGN 的表现如下：30 天高点为 4.3561，30 天低点为 4.2692。这意味着 30 天平均值为 4.3155。AMD 兑 NGN 的变化为 1.90。
过去 90 天，AMD 兑 NGN 的表现如下：90 天高点为 4.3561，90 天低点为 4.0421。这意味着 90 天平均值为 4.2021。AMD 兑 NGN 的变化为 4.62。
如何将亚美尼亚德拉姆兑换成尼日利亚奈拉
- 1
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- 2
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- 3
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