5 阿联酋迪拉姆兑冈比亚达拉西

按实际汇率将 AED 换算成 GMD

د.إ1.000 AED = D19.14 GMD

20:00 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

AED 兑 GMD 换算表

0

已于数秒前更新
中间市场汇率

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

GMD
1 AED兑GMD过去 30 天过去 90 天
19.173419.1734
18.845718.4726
一般18.971518.8979
更改1.04%3.61%
查看完整历史记录

1 AED 兑 GMD 统计信息

过去 30 天，AED 兑 GMD 的表现如下：30 天高点为 19.1734，30 天低点为 18.8457。这意味着 30 天平均值为 18.9715。AED 兑 GMD 的变化为 1.04。

过去 90 天，AED 兑 GMD 的表现如下：90 天高点为 19.1734，90 天低点为 18.4726。这意味着 90 天平均值为 18.8979。AED 兑 GMD 的变化为 3.61。

跟踪市场汇率View AED to GMD chart

热门货币

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184.072277.950.920.76657.5421.3819.877
1 INR0.01213.3060.0110.0090.6840.0160.236
1 PKR0.0040.30210.0030.0030.2070.0050.072
1 EUR1.08791.356302.03410.83362.5281.521.599

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将阿拉伯联合酋长国迪拉姆兑换成冈比亚达拉西

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择AED作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GMD作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示AED兑GMD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

阿联酋迪拉姆 的热门货币对

AED兑USD

AED兑INR

AED兑PKR

AED兑EUR

AED兑GBP

AED兑PHP

AED兑CAD

AED兑MXN

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
阿联酋迪拉姆/冈比亚达拉西汇率
1 AED19.13940 GMD
5 AED95.69700 GMD
10 AED191.39400 GMD
20 AED382.78800 GMD
50 AED956.97000 GMD
100 AED1,913.94000 GMD
250 AED4,784.85000 GMD
500 AED9,569.70000 GMD
1000 AED19,139.40000 GMD
2000 AED38,278.80000 GMD
5000 AED95,697.00000 GMD
10000 AED191,394.00000 GMD
冈比亚达拉西/阿联酋迪拉姆汇率
1 GMD0.05225 AED
5 GMD0.26124 AED
10 GMD0.52248 AED
20 GMD1.04496 AED
50 GMD2.61241 AED
100 GMD5.22482 AED
250 GMD13.06205 AED
500 GMD26.12410 AED
1000 GMD52.24820 AED
2000 GMD104.49640 AED
5000 GMD261.24100 AED
10000 GMD522.48200 AED