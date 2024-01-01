Güney Afrika randından Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → XCD çevirin

1.000 zar
147,66 xcd

1,000R ZAR = 0,1477$ XCD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → XCD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15040,1505
Düşük0,14650,1424
Ortalama0,14830,1473
Değişim-0.10%1.43%
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1 ZAR → XCD istatistikleri

ZAR → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1504, en düşük 0,1465 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1483 oldu. ZAR → XCD kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

ZAR → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1505, en düşük 0,1424 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1473 oldu. ZAR → XCD kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Doğu Karayip Doları
1 ZAR0,14766 XCD
5 ZAR0,73830 XCD
10 ZAR1,47660 XCD
20 ZAR2,95320 XCD
50 ZAR7,38300 XCD
100 ZAR14,76600 XCD
250 ZAR36,91500 XCD
500 ZAR73,83000 XCD
1000 ZAR147,66000 XCD
2000 ZAR295,32000 XCD
5000 ZAR738,30000 XCD
10000 ZAR1.476,60000 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Güney Afrika Randı
1 XCD6,77233 ZAR
5 XCD33,86165 ZAR
10 XCD67,72330 ZAR
20 XCD135,44660 ZAR
50 XCD338,61650 ZAR
100 XCD677,23300 ZAR
250 XCD1.693,08250 ZAR
500 XCD3.386,16500 ZAR
1000 XCD6.772,33000 ZAR
2000 XCD13.544,66000 ZAR
5000 XCD33.861,65000 ZAR
10000 XCD67.723,30000 ZAR