10 Doğu Karayip dolarından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile XCD → ZAR çevirin

1,000$ XCD = 6,677R ZAR

09:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 XCD → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,77216,7721
Düşük6,40946,3342
Ortalama6,57526,5389
Değişim2.47%1.05%
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1 XCD → ZAR istatistikleri

XCD → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,7721, en düşük 6,4094 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,5752 oldu. XCD → ZAR kurundaki değişiklik 2.47 değerindeydi.

XCD → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,7721, en düşük 6,3342 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,5389 oldu. XCD → ZAR kurundaki değişiklik 1.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118,0291,5380,791,40284,4111,3390,945
1 ZAR0,05510,0850,0440,0784,6820,0740,052
1 AUD0,6511,72610,5140,91254,9010,8710,615
1 GBP1,26622,8231,94611,775106,8561,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Güney Afrika Randı
1 XCD6,67744 ZAR
5 XCD33,38720 ZAR
10 XCD66,77440 ZAR
20 XCD133,54880 ZAR
50 XCD333,87200 ZAR
100 XCD667,74400 ZAR
250 XCD1.669,36000 ZAR
500 XCD3.338,72000 ZAR
1000 XCD6.677,44000 ZAR
2000 XCD13.354,88000 ZAR
5000 XCD33.387,20000 ZAR
10000 XCD66.774,40000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Doğu Karayip Doları
1 ZAR0,14976 XCD
5 ZAR0,74879 XCD
10 ZAR1,49758 XCD
20 ZAR2,99516 XCD
50 ZAR7,48790 XCD
100 ZAR14,97580 XCD
250 ZAR37,43950 XCD
500 ZAR74,87900 XCD
1000 ZAR149,75800 XCD
2000 ZAR299,51600 XCD
5000 ZAR748,79000 XCD
10000 ZAR1.497,58000 XCD