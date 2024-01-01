10 bin Güney Afrika randından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → TTD çevirin

10.000 zar
3.694,39 ttd

1,000R ZAR = 0,3694TT$ TTD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → TTD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,37740,3778
Düşük0,36600,3557
Ortalama0,37150,3692
Değişim-0.06%2.30%
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1 ZAR → TTD istatistikleri

ZAR → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3774, en düşük 0,3660 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3715 oldu. ZAR → TTD kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

ZAR → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3778, en düşük 0,3557 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3692 oldu. ZAR → TTD kurundaki değişiklik 2.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Trinidad ve Tobago Doları
1 ZAR0,36944 TTD
5 ZAR1,84720 TTD
10 ZAR3,69439 TTD
20 ZAR7,38878 TTD
50 ZAR18,47195 TTD
100 ZAR36,94390 TTD
250 ZAR92,35975 TTD
500 ZAR184,71950 TTD
1000 ZAR369,43900 TTD
2000 ZAR738,87800 TTD
5000 ZAR1.847,19500 TTD
10000 ZAR3.694,39000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Güney Afrika Randı
1 TTD2,70681 ZAR
5 TTD13,53405 ZAR
10 TTD27,06810 ZAR
20 TTD54,13620 ZAR
50 TTD135,34050 ZAR
100 TTD270,68100 ZAR
250 TTD676,70250 ZAR
500 TTD1.353,40500 ZAR
1000 TTD2.706,81000 ZAR
2000 TTD5.413,62000 ZAR
5000 TTD13.534,05000 ZAR
10000 TTD27.068,10000 ZAR