5 Güney Afrika randından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile ZAR → TJS çevirin

5 zar
2,92 tjs

1,000R ZAR = 0,5833SM TJS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → TJS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,60240,6053
Düşük0,57900,5702
Ortalama0,58860,5886
Değişim-1.53%-1.16%
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1 ZAR → TJS istatistikleri

ZAR → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6024, en düşük 0,5790 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5886 oldu. ZAR → TJS kurundaki değişiklik -1.53 değerindeydi.

ZAR → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6053, en düşük 0,5702 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5886 oldu. ZAR → TJS kurundaki değişiklik -1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Tacikistan Somonu
1 ZAR0,58328 TJS
5 ZAR2,91641 TJS
10 ZAR5,83283 TJS
20 ZAR11,66566 TJS
50 ZAR29,16415 TJS
100 ZAR58,32830 TJS
250 ZAR145,82075 TJS
500 ZAR291,64150 TJS
1000 ZAR583,28300 TJS
2000 ZAR1.166,56600 TJS
5000 ZAR2.916,41500 TJS
10000 ZAR5.832,83000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Güney Afrika Randı
1 TJS1,71443 ZAR
5 TJS8,57215 ZAR
10 TJS17,14430 ZAR
20 TJS34,28860 ZAR
50 TJS85,72150 ZAR
100 TJS171,44300 ZAR
250 TJS428,60750 ZAR
500 TJS857,21500 ZAR
1000 TJS1.714,43000 ZAR
2000 TJS3.428,86000 ZAR
5000 TJS8.572,15000 ZAR
10000 TJS17.144,30000 ZAR