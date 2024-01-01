Güney Afrika randından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile ZAR → RWF çevirin

1.000 zar
71.899 rwf

1,000R ZAR = 71,90R₣ RWF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → RWF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek73,116773,1167
Düşük71,338368,7077
Ortalama72,163371,2633
Değişim0.09%3.22%
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1 ZAR → RWF istatistikleri

ZAR → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 73,1167, en düşük 71,3383 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 72,1633 oldu. ZAR → RWF kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

ZAR → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 73,1167, en düşük 68,7077 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 71,2633 oldu. ZAR → RWF kurundaki değişiklik 3.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Ruanda Frangı
1 ZAR71,89930 RWF
5 ZAR359,49650 RWF
10 ZAR718,99300 RWF
20 ZAR1.437,98600 RWF
50 ZAR3.594,96500 RWF
100 ZAR7.189,93000 RWF
250 ZAR17.974,82500 RWF
500 ZAR35.949,65000 RWF
1000 ZAR71.899,30000 RWF
2000 ZAR143.798,60000 RWF
5000 ZAR359.496,50000 RWF
10000 ZAR718.993,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Güney Afrika Randı
1 RWF0,01391 ZAR
5 RWF0,06954 ZAR
10 RWF0,13908 ZAR
20 RWF0,27817 ZAR
50 RWF0,69542 ZAR
100 RWF1,39083 ZAR
250 RWF3,47708 ZAR
500 RWF6,95415 ZAR
1000 RWF13,90830 ZAR
2000 RWF27,81660 ZAR
5000 RWF69,54150 ZAR
10000 RWF139,08300 ZAR