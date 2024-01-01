Güney Afrika randından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile ZAR → PEN çevirin

1.000 zar
204,67 pen

1,000R ZAR = 0,2047S/. PEN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20940,2127
Düşük0,20320,1979
Ortalama0,20610,2051
Değişim-1.59%1.94%
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1 ZAR → PEN istatistikleri

ZAR → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2094, en düşük 0,2032 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2061 oldu. ZAR → PEN kurundaki değişiklik -1.59 değerindeydi.

ZAR → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2127, en düşük 0,1979 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2051 oldu. ZAR → PEN kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Peru Nuevo Solü
1 ZAR0,20468 PEN
5 ZAR1,02338 PEN
10 ZAR2,04675 PEN
20 ZAR4,09350 PEN
50 ZAR10,23375 PEN
100 ZAR20,46750 PEN
250 ZAR51,16875 PEN
500 ZAR102,33750 PEN
1000 ZAR204,67500 PEN
2000 ZAR409,35000 PEN
5000 ZAR1.023,37500 PEN
10000 ZAR2.046,75000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Güney Afrika Randı
1 PEN4,88579 ZAR
5 PEN24,42895 ZAR
10 PEN48,85790 ZAR
20 PEN97,71580 ZAR
50 PEN244,28950 ZAR
100 PEN488,57900 ZAR
250 PEN1.221,44750 ZAR
500 PEN2.442,89500 ZAR
1000 PEN4.885,79000 ZAR
2000 PEN9.771,58000 ZAR
5000 PEN24.428,95000 ZAR
10000 PEN48.857,90000 ZAR