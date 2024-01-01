Güney Afrika randından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile ZAR → IDR çevirin

1.000 zar
885.958 idr

1,000R ZAR = 886,0Rp IDR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → IDR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek900,3450915,4250
Düşük880,2850856,9290
Ortalama891,0046884,1885
Değişim-0.90%2.16%
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1 ZAR → IDR istatistikleri

ZAR → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 900,3450, en düşük 880,2850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 891,0046 oldu. ZAR → IDR kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

ZAR → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 915,4250, en düşük 856,9290 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 884,1885 oldu. ZAR → IDR kurundaki değişiklik 2.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Endonezya Rupisi
1 ZAR885,95800 IDR
5 ZAR4.429,79000 IDR
10 ZAR8.859,58000 IDR
20 ZAR17.719,16000 IDR
50 ZAR44.297,90000 IDR
100 ZAR88.595,80000 IDR
250 ZAR221.489,50000 IDR
500 ZAR442.979,00000 IDR
1000 ZAR885.958,00000 IDR
2000 ZAR1.771.916,00000 IDR
5000 ZAR4.429.790,00000 IDR
10000 ZAR8.859.580,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Güney Afrika Randı
1 IDR0,00113 ZAR
5 IDR0,00564 ZAR
10 IDR0,01129 ZAR
20 IDR0,02257 ZAR
50 IDR0,05644 ZAR
100 IDR0,11287 ZAR
250 IDR0,28218 ZAR
500 IDR0,56436 ZAR
1000 IDR1,12872 ZAR
2000 IDR2,25744 ZAR
5000 IDR5,64360 ZAR
10000 IDR11,28720 ZAR