2.000 Güney Afrika randından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile ZAR → GHS çevirin

2.000 zar
1.635,19 ghs

1,000R ZAR = 0,8176GH¢ GHS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,81920,8192
Düşük0,80200,7209
Ortalama0,81030,7801
Değişim1.94%13.41%
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1 ZAR → GHS istatistikleri

ZAR → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8192, en düşük 0,8020 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8103 oldu. ZAR → GHS kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

ZAR → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8192, en düşük 0,7209 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7801 oldu. ZAR → GHS kurundaki değişiklik 13.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Gana Sedisi
1 ZAR0,81760 GHS
5 ZAR4,08799 GHS
10 ZAR8,17597 GHS
20 ZAR16,35194 GHS
50 ZAR40,87985 GHS
100 ZAR81,75970 GHS
250 ZAR204,39925 GHS
500 ZAR408,79850 GHS
1000 ZAR817,59700 GHS
2000 ZAR1.635,19400 GHS
5000 ZAR4.087,98500 GHS
10000 ZAR8.175,97000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Güney Afrika Randı
1 GHS1,22310 ZAR
5 GHS6,11550 ZAR
10 GHS12,23100 ZAR
20 GHS24,46200 ZAR
50 GHS61,15500 ZAR
100 GHS122,31000 ZAR
250 GHS305,77500 ZAR
500 GHS611,55000 ZAR
1000 GHS1.223,10000 ZAR
2000 GHS2.446,20000 ZAR
5000 GHS6.115,50000 ZAR
10000 GHS12.231,00000 ZAR