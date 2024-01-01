10 Güney Afrika randından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → FJD çevirin

10 zar
1,24 fjd

1,000R ZAR = 0,1243FJ$ FJD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12530,1260
Düşük0,12290,1187
Ortalama0,12410,1232
Değişim0.63%1.68%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → FJD istatistikleri

ZAR → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1253, en düşük 0,1229 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1241 oldu. ZAR → FJD kurundaki değişiklik 0.63 değerindeydi.

ZAR → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1260, en düşük 0,1187 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1232 oldu. ZAR → FJD kurundaki değişiklik 1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Fiji Doları
1 ZAR0,12428 FJD
5 ZAR0,62139 FJD
10 ZAR1,24278 FJD
20 ZAR2,48556 FJD
50 ZAR6,21390 FJD
100 ZAR12,42780 FJD
250 ZAR31,06950 FJD
500 ZAR62,13900 FJD
1000 ZAR124,27800 FJD
2000 ZAR248,55600 FJD
5000 ZAR621,39000 FJD
10000 ZAR1.242,78000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Güney Afrika Randı
1 FJD8,04645 ZAR
5 FJD40,23225 ZAR
10 FJD80,46450 ZAR
20 FJD160,92900 ZAR
50 FJD402,32250 ZAR
100 FJD804,64500 ZAR
250 FJD2.011,61250 ZAR
500 FJD4.023,22500 ZAR
1000 FJD8.046,45000 ZAR
2000 FJD16.092,90000 ZAR
5000 FJD40.232,25000 ZAR
10000 FJD80.464,50000 ZAR