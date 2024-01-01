20 Güney Afrika randından Belize dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → BZD çevirin

20 zar
2,19 bzd

1,000R ZAR = 0,1094BZ$ BZD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → BZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11140,1115
Düşük0,10850,1055
Ortalama0,10980,1091
Değişim-0.11%1.43%
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1 ZAR → BZD istatistikleri

ZAR → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1114, en düşük 0,1085 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1098 oldu. ZAR → BZD kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

ZAR → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1115, en düşük 0,1055 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1091 oldu. ZAR → BZD kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Belize Doları
1 ZAR0,10938 BZD
5 ZAR0,54689 BZD
10 ZAR1,09377 BZD
20 ZAR2,18754 BZD
50 ZAR5,46885 BZD
100 ZAR10,93770 BZD
250 ZAR27,34425 BZD
500 ZAR54,68850 BZD
1000 ZAR109,37700 BZD
2000 ZAR218,75400 BZD
5000 ZAR546,88500 BZD
10000 ZAR1.093,77000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Güney Afrika Randı
1 BZD9,14265 ZAR
5 BZD45,71325 ZAR
10 BZD91,42650 ZAR
20 BZD182,85300 ZAR
50 BZD457,13250 ZAR
100 BZD914,26500 ZAR
250 BZD2.285,66250 ZAR
500 BZD4.571,32500 ZAR
1000 BZD9.142,65000 ZAR
2000 BZD18.285,30000 ZAR
5000 BZD45.713,25000 ZAR
10000 BZD91.426,50000 ZAR