20 Güney Afrika randından Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile ZAR → BYN çevirin

20 zar
3,58 byn

1,000R ZAR = 0,1789Br BYN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → BYN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → BYNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18240,1824
Düşük0,17740,1724
Ortalama0,17960,1783
Değişim-0.09%1.39%
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1 ZAR → BYN istatistikleri

ZAR → BYN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1824, en düşük 0,1774 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1796 oldu. ZAR → BYN kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

ZAR → BYN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1824, en düşük 0,1724 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1783 oldu. ZAR → BYN kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Belarus rublesi
1 ZAR0,17885 BYN
5 ZAR0,89426 BYN
10 ZAR1,78851 BYN
20 ZAR3,57702 BYN
50 ZAR8,94255 BYN
100 ZAR17,88510 BYN
250 ZAR44,71275 BYN
500 ZAR89,42550 BYN
1000 ZAR178,85100 BYN
2000 ZAR357,70200 BYN
5000 ZAR894,25500 BYN
10000 ZAR1.788,51000 BYN
Çevrim kurları Belarus rublesi / Güney Afrika Randı
1 BYN5,59124 ZAR
5 BYN27,95620 ZAR
10 BYN55,91240 ZAR
20 BYN111,82480 ZAR
50 BYN279,56200 ZAR
100 BYN559,12400 ZAR
250 BYN1.397,81000 ZAR
500 BYN2.795,62000 ZAR
1000 BYN5.591,24000 ZAR
2000 BYN11.182,48000 ZAR
5000 BYN27.956,20000 ZAR
10000 BYN55.912,40000 ZAR