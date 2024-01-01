İsviçre frangından Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile XPF → SLL çevirin

1.000 xpf
204.737 sll

1,000₣ XPF = 204,7Le SLL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → SLL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek206,7750207,6080
Düşük203,0300202,3100
Ortalama205,0603204,6996
Değişim0.19%0.10%
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1 XPF → SLL istatistikleri

XPF → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 206,7750, en düşük 203,0300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 205,0603 oldu. XPF → SLL kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

XPF → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 207,6080, en düşük 202,3100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 204,6996 oldu. XPF → SLL kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

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XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Sierra Leone Leonesi
1 XPF204,73700 SLL
5 XPF1.023,68500 SLL
10 XPF2.047,37000 SLL
20 XPF4.094,74000 SLL
50 XPF10.236,85000 SLL
100 XPF20.473,70000 SLL
250 XPF51.184,25000 SLL
500 XPF102.368,50000 SLL
1000 XPF204.737,00000 SLL
2000 XPF409.474,00000 SLL
5000 XPF1.023.685,00000 SLL
10000 XPF2.047.370,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / CFP Frangı
1 SLL0,00488 XPF
5 SLL0,02442 XPF
10 SLL0,04884 XPF
20 SLL0,09769 XPF
50 SLL0,24422 XPF
100 SLL0,48843 XPF
250 SLL1,22108 XPF
500 SLL2,44215 XPF
1000 SLL4,88430 XPF
2000 SLL9,76860 XPF
5000 SLL24,42150 XPF
10000 SLL48,84300 XPF