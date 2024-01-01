1 CFA Frangı BCEAO'dan Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile XOF → TOP çevirin

1,000CFA XOF = 0,003811T$ TOP

12:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 XOF → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00390,0040
Düşük0,00380,0038
Ortalama0,00380,0039
Değişim-1.80%-3.11%
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1 XOF → TOP istatistikleri

XOF → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0039, en düşük 0,0038 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0038 oldu. XOF → TOP kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

XOF → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0040, en düşük 0,0038 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0039 oldu. XOF → TOP kurundaki değişiklik -3.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9461,5399,9891,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94512,621,6932.179,63
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1250,9561.230,67
1 EUR1,0570,8361,48111,62610,5541,4161.822,77

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → EUR

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Tonga Pa'angası
1 XOF0,00381 TOP
5 XOF0,01905 TOP
10 XOF0,03811 TOP
20 XOF0,07622 TOP
50 XOF0,19055 TOP
100 XOF0,38109 TOP
250 XOF0,95274 TOP
500 XOF1,90547 TOP
1000 XOF3,81094 TOP
2000 XOF7,62188 TOP
5000 XOF19,05470 TOP
10000 XOF38,10940 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / CFA Frangı BCEAO
1 TOP262,40300 XOF
5 TOP1.312,01500 XOF
10 TOP2.624,03000 XOF
20 TOP5.248,06000 XOF
50 TOP13.120,15000 XOF
100 TOP26.240,30000 XOF
250 TOP65.600,75000 XOF
500 TOP131.201,50000 XOF
1000 TOP262.403,00000 XOF
2000 TOP524.806,00000 XOF
5000 TOP1.312.015,00000 XOF
10000 TOP2.624.030,00000 XOF