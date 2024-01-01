1 CFA Frangı BCEAO'dan Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile XOF → KRW çevirin

1,000CFA XOF = 2,245₩ KRW

10:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → KRW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KRW
1 XOF → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,29952,2995
Düşük2,24142,2294
Ortalama2,27392,2604
Değişim-1.08%-1.27%
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1 XOF → KRW istatistikleri

XOF → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2995, en düşük 2,2414 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2739 oldu. XOF → KRW kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

XOF → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2995, en düşük 2,2294 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,2604 oldu. XOF → KRW kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - KRW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,5399,9971,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94512,6291,6932.179,54
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1290,9551.230,4
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5561,4151.821,74

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Güney Kore Wonu
1 XOF2,24478 KRW
5 XOF11,22390 KRW
10 XOF22,44780 KRW
20 XOF44,89560 KRW
50 XOF112,23900 KRW
100 XOF224,47800 KRW
250 XOF561,19500 KRW
500 XOF1.122,39000 KRW
1000 XOF2.244,78000 KRW
2000 XOF4.489,56000 KRW
5000 XOF11.223,90000 KRW
10000 XOF22.447,80000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / CFA Frangı BCEAO
1 KRW0,44548 XOF
5 KRW2,22739 XOF
10 KRW4,45478 XOF
20 KRW8,90956 XOF
50 KRW22,27390 XOF
100 KRW44,54780 XOF
250 KRW111,36950 XOF
500 KRW222,73900 XOF
1000 KRW445,47800 XOF
2000 KRW890,95600 XOF
5000 KRW2.227,39000 XOF
10000 KRW4.454,78000 XOF
20000 KRW8.909,56000 XOF
30000 KRW13.364,34000 XOF
40000 KRW17.819,12000 XOF
50000 KRW22.273,90000 XOF