100 CFA Frangı BCEAO'dan Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile XOF → FKP çevirin

1,000CFA XOF = 0,001273£ FKP

10:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → FKP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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FKP
1 XOF → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0013
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0013
Değişim0.32%-1.96%
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1 XOF → FKP istatistikleri

XOF → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. XOF → FKP kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

XOF → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. XOF → FKP kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - FKP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4030,9471,549,9981,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1971,94612,6351,6932.180,23
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1290,9551.230,05
1 EUR1,0560,8351,4811,62510,5541,4141.821,05

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Falkland Adaları Poundu
1 XOF0,00127 FKP
5 XOF0,00637 FKP
10 XOF0,01273 FKP
20 XOF0,02547 FKP
50 XOF0,06367 FKP
100 XOF0,12733 FKP
250 XOF0,31833 FKP
500 XOF0,63666 FKP
1000 XOF1,27332 FKP
2000 XOF2,54664 FKP
5000 XOF6,36660 FKP
10000 XOF12,73320 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / CFA Frangı BCEAO
1 FKP785,35000 XOF
5 FKP3.926,75000 XOF
10 FKP7.853,50000 XOF
20 FKP15.707,00000 XOF
50 FKP39.267,50000 XOF
100 FKP78.535,00000 XOF
250 FKP196.337,50000 XOF
500 FKP392.675,00000 XOF
1000 FKP785.350,00000 XOF
2000 FKP1.570.700,00000 XOF
5000 FKP3.926.750,00000 XOF
10000 FKP7.853.500,00000 XOF