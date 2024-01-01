CFA Frangı BCEAO'dan Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile XOF → DKK çevirin

1,000CFA XOF = 0,01137kr DKK

09:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → DKK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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DKK
1 XOF → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01140,0114
Düşük0,01140,0114
Ortalama0,01140,0114
Değişim0.03%-0.04%
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1 XOF → DKK istatistikleri

XOF → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0114, en düşük 0,0114 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0114 oldu. XOF → DKK kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

XOF → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0114, en düşük 0,0114 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0114 oldu. XOF → DKK kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - DKK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,54110,0011,3411.720,28
1 GBP1,26311,7721,1971,94612,631,6932.172,46
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1290,9561.226,28
1 EUR1,0550,8351,4811,62610,5511,4141.814,81

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Danimarka Kronu
1 XOF0,01137 DKK
5 XOF0,05686 DKK
10 XOF0,11372 DKK
20 XOF0,22745 DKK
50 XOF0,56862 DKK
100 XOF1,13723 DKK
250 XOF2,84308 DKK
500 XOF5,68615 DKK
1000 XOF11,37230 DKK
2000 XOF22,74460 DKK
5000 XOF56,86150 DKK
10000 XOF113,72300 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / CFA Frangı BCEAO
1 DKK87,93260 XOF
5 DKK439,66300 XOF
10 DKK879,32600 XOF
20 DKK1.758,65200 XOF
50 DKK4.396,63000 XOF
100 DKK8.793,26000 XOF
250 DKK21.983,15000 XOF
500 DKK43.966,30000 XOF
1000 DKK87.932,60000 XOF
2000 DKK175.865,20000 XOF
5000 DKK439.663,00000 XOF
10000 DKK879.326,00000 XOF