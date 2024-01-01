10 CFA Frangı BCEAO'dan Bahama dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → BSD çevirin

1,000CFA XOF = 0,001608B$ BSD

09:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → BSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BSD
1 XOF → BSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00170,0017
Düşük0,00160,0016
Ortalama0,00160,0017
Değişim-2.98%-5.47%
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1 XOF → BSD istatistikleri

XOF → BSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. XOF → BSD kurundaki değişiklik -2.98 değerindeydi.

XOF → BSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0017 oldu. XOF → BSD kurundaki değişiklik -5.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,5410,0111,341.720,28
1 GBP1,26311,7711,1971,94412,641,6922.172,03
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1370,9561.226,36
1 EUR1,0550,8351,47911,62410,5571,4141.814,04

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bahama Doları
1 XOF0,00161 BSD
5 XOF0,00804 BSD
10 XOF0,01608 BSD
20 XOF0,03215 BSD
50 XOF0,08038 BSD
100 XOF0,16076 BSD
250 XOF0,40190 BSD
500 XOF0,80381 BSD
1000 XOF1,60761 BSD
2000 XOF3,21522 BSD
5000 XOF8,03805 BSD
10000 XOF16,07610 BSD
Çevrim kurları Bahama Doları / CFA Frangı BCEAO
1 BSD622,04000 XOF
5 BSD3.110,20000 XOF
10 BSD6.220,40000 XOF
20 BSD12.440,80000 XOF
50 BSD31.102,00000 XOF
100 BSD62.204,00000 XOF
250 BSD155.510,00000 XOF
500 BSD311.020,00000 XOF
1000 BSD622.040,00000 XOF
2000 BSD1.244.080,00000 XOF
5000 BSD3.110.200,00000 XOF
10000 BSD6.220.400,00000 XOF